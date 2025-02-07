Экскурсию по Технограду института физики провели для школьников в Серпухове

Школьникам продемонстрировали работу двух резидентов зоны «ТехноИнноватика»: автономной системы пожаротушения «Огнеборец» и снаряжения с системой локального электрообогрева для работы спасательных служб в экстремальных условиях. Помимо этого, ребята узнали о деятельности научно-технологического и фармацевтического производственного комплекса.

Учащиеся побывали также в лаборатории, где проводят физико-химические исследования. Им рассказали о деятельности акционерного общества «Алурон»: предприятие проектирует новые производства по выпуску лекарственных препаратов.

«Рад, что ребята, несмотря на юный возраст, интересуются наукой и планируют связать с ней будущую профессию, чтобы своими достижениями прославлять наш наукоград», - сказал глава Серпухова Сергей Никитенко.