11 сентября 2024, 12:06

Экскурсию по пожарной части в Солнечногорске провели для первоклассников

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Месячник пожарной безопасности стартовал в школах и детских садах Солнечногорска. Учащиеся первых классов из лицея № 7 посетили экскурсию по пожрано-спасательной части № 67.

Начальник караула Роман Пештерян рассказал школьникам о профессии пожарного, продемонстрировав оборудование и средства защиты. Учащиеся смогли попробовать себя в роли пожарных и самостоятельно потушили условное возгорание. Начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов напомнил первоклассникам о причинах возникновения пожаров, правилах безопасности и действиях в экстренных ситуациях.

«С началом учебного года в округе продолжается работа по профилактике пожарной безопасности для учащихся. Месячник нацелен на то, чтобы напомнить после каникул школьникам и дошкольникам об основных правилах поведения при возгорании, выработать у них навыки самостоятельно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Ранее во всех образовательных учреждениях провели инструктаж и плановую учебную эвакуацию.

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Пожары Солнечногорск Школьники
11 сентября 2024, 12:06
Предприниматели в Химках создали более 40 тысяч рабочих мест с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Свыше 2,5 тысячи бизнес-субъектов открыли в Химках в этом году. Благодаря этому новую работу нашли более 40 тысяч человек, а округ занимает занимает лидирующие позиции в регионе.

Всего в Химках свыше 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, а также 7,5 тысячи - муниципальных компаний и более 250 - средних и крупных бизнесов. Заявление на региональные субсидии в этом году подали 46 предприятий. Им помогли модернизировать оборудование, выйти на маркетплейсы и открыть франшизы.

Программу поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов.

«Без сильной экономики рассчитывать на решение масштабных задач крайне сложно. Да, нам помогает президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национального проекта, но собственные ресурсы - это собственные ресурсы», - отметил губернатор.

Представители бизнеса могут воспользоваться единым инвестиционным порталом Московской области. Там собраны все самые полезные ресурсы.

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Химки Бизнес
11 сентября 2024, 12:05
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 11 сентября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов утром 11 сентября. Движение затруднено на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Дмитровском и Каширском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Калужском, Киевском, Осташковском, Симферопольском, Волоколамском, Ярославском, Носовихинском, Пятницком, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве сообщили, что утром на дорогах зафиксировали 520 тысяч автомобилей, что на 5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и избегать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
11 сентября 2024, 12:03
Готовность котельных в Химках к отопительному сезону превысила 90%
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Более 90% котельных готовы к холодам в Химках. План работ по подготовке к отопительному сезону обсудили на еженедельном совещании Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Коммунальщики Химок подготовили свыше 96% теплосетей общей протяженностью 240 километров. Специалисты провели промывку и опресовку магистралей, а также заменили измерительные приборы, запорно-ругулирующую арматуру и наладили работу насосов. Всего в округе 1,5 тысячи многоквартирных домов, из них большая часть уже готова к зиме.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей. На следующие три года - 2024, 2025, 2026 - у нас намечена масштабная программа модернизации сетей, котельных и, естественно, всего, что касается состояния домов», - отметил губернатор.

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Химки Отопление
11 сентября 2024, 11:37
Доходная часть бюджета Лобни выросла на 200 миллионов рублей
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Доходная часть бюджета городского округа Лобня увеличилась более чем на 200 миллионов рублей. Грамотная финансовая политика позволяет развивать городскую инфраструктуру.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о мерах по обеспечению профицита бюджета. Так, муниципалитет погасил коммерческий кредит, полученный в 2023 году. За счет этого больше средств будет направлено на содержание дорог и вывоз мусора. Также были своевременно оплачены работы по реконструкции центрального парка, строительству новой школы и двух детских садов.

Кроме того, округ привлек свыше 10 налогоплательщиков. Благодаря этому поступления в местный бюджет выросли на миллион рублей.

«Эти достижения подчеркивают эффективную финансовую политику и стремление к развитию городской инфраструктуры», - отметила Анна Кротова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня

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