05 августа 2024, 12:24

Экскурсию по памятникам архитектуры проведут 9 августа в Одинцове

https://welcome.mosreg.ru
Читайте нас в: Google Новости

Пешеходную экскурсию для всех желающих проведут в Одинцовском историко-краеведческом музее 9 августа. Гости смогут познакомиться с уникальной историей города, увидев своими глазами памятники древней архитектуры.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, участники экскурсии узнают о работе предпринимателя Якунчикова, который руководил кирпичным заводом, увидят здание конторы, которое представляет собой уникальный образец промышленной архитектуры своего времени.

Также гостей ждет посещение Мемориала Славы. Экскурсоводы расскажут о жизни города во время Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Экскурсии Памятники
05 августа 2024, 13:37
Поликлиника в Котельниках получила новый передвижной аппарат УЗИ
Читайте нас в: Google Новости
В городскую поликлинику Котельников поступило новое оборудование для УЗИ. Врачи будут использовать мобильный аппарат для выездов на дом к маломобильным пациентам и медосмотров в школах и детских садах.

Оборудование передали в поликлинику в рамках нацпроекта «Здравоохранение». С помощью УЗИ-диагностики обследуют детей, суставы, сердечно-сосудистую и женскую репродуктивную системы пациентов.

«Появляются новые технологии, которые позволяют получить более четкое изображение. Прогрессивные программы позволяют лучше и более детально визуализировать различные образования. Аппарат УЗИ позволяет проводить все виды исследований, которые назначают врачи», - рассказал врач ультразвуковой диагностики Котельниковской городской поликлиники Софья Кочоян.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале финальной стадии строительства главной детской больницы региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Поликлиники Котельники
05 августа 2024, 13:35
Ремонт дороги начался на Первомайской улице в Зарайске
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Замена асфальта на Первомайской улице началась в Зарайске. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, этот участок завершит ремонтную программу округа.

«Дорожники заменят около 1,4 километров покрытия, а также нанесут разметку на улице Первомайской. После ремонта жителям и гостям города станет комфортнее добираться Зарайского Кремля, автовокзала, и других важных для горожан мест», - пояснили в ведомстве.

В рамках программы специалисты уже заменили асфальтовое покрытие на пятикилометровом участке от деревни Мендюкино до села Протекино. Также отремонтировали две дороги, между деревнями Алтухово и Старо-Подгороднее и на улице Полевой до пересечения с Гагаринской улицей в деревне Летуново.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Кремль Зарайск Дороги Ремонтные работы
05 августа 2024, 13:23
Рок-фестиваль «Майский жук» пройдет в Раменском округе 11 августа
Раменский медиацентр
Читайте нас в: Google Новости
Раменский рок-клуб уже пятый сезон подряд проводит фестиваль «Майский жук». В этом году он пройдет 11 августа в Кратове.

Раньше рок-фествиаль проходил в Доме культуры «Дементьевский». В этом году организаторы приняли решение провести концерт под открытым небом.

«Это законченный музыкальный продукт. Перформанс, в котором могут быть представлены даже детские развлекательные программы», - отметил организатор, идейный вдохновитель фестиваля и руководитель Раменского рок-клуба Олег Суворин.

Он добавил, что 2024-й объявлен президентом Годом семьи. Поэтому на площадке фестиваля будут игровые зоны для малышей, а все желающие смогут выступить с номерами художественной самодеятельности.

Фестиваль «Майский жук» соберет в Кратове 12 команд. Среди участников будут коллективы «Оркестр Орфей», «Селяне», «Немая Правда», исполнители Владимир Агапов-Антоненко, Николай Гарин и многие другие. Почетным гостем фестиваля станет солист группы «Доктор Ватсон», заслуженный артист Российской Федерации Тимур Миронов. 6 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Музыка Фестивали Раменское
05 августа 2024, 13:22
Правила детской безопасности напомнили в «Мособлпожспасе»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели занятия по противопожарной безопасности для воспитанников детского лагеря в Наро-Фоминском городском округе. Дети узнали, как не допустить возгорания, а также, как себя вести в экстремальной ситуации.

По словам заместителя начальника территориального управления № 2 Егора Ефимова, ребята своими глазами увидели автомобиль первой помощи и оборудование, которым он оснащен.

«Особое внимание детей привлек гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели показали его в работе, объяснили в каких случаях он применяется, а также привели примеры из своей практики», - пояснил Ефимов.

Он добавил, что спасатели напомнили школьникам правила безопасности на воде, в лесу и в помещениях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Спасатели Детские лагеря

Новости по теме