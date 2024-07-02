Экскурсию по музею МВД в Воскресенске провели для молодых сотрудников

В ходе мероприятия участники познакомились с историей образования воскресенской милиции. Специалисты отдела привели примеры доблести и отваги сотрудников советской милиции, рассказали о руководителях и ветеранах, участвовавших в Великой Отечественной войне и погибших при выполнении служебных обязанностей. Эти истории героизма и самоотверженности вызвали глубокий отклик у молодых сотрудников.

Во время встречи полицейские также затронули важные вопросы правовой тематики и социальных гарантий для сотрудников органов внутренних дел. Присутствующие с интересом слушали спикеров, задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении.

Особое внимание участников привлекли экспонаты, представленные в музее. Среди них - предметы форменного обмундирования, фотографии, медали, вырезки из старых газет и архивные документы.

Урок мужества стал важным этапом в профессиональном становлении молодых сотрудников, укрепив их чувство гордости за свою профессию и ответственность перед обществом.

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