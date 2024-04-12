Экскурсию по музею космонавта Валерия Быковского провели для детей в Воскресенске

Исполнительный секретарь местного отделения партии Андрей Баранов выразил надежду, что посещение музея станет незабываемым для детей и позволит им ощутить связь с космической историей, которая открыла новую эпоху в изучении космоса и предоставила человечеству возможности для новых исследований и открытий.

Это мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» под названием «Историческая память».

Музей, посвященный Валерию Федоровичу Быковскому, дважды Герою Советского Союза и одному из первопроходцев космоса, открылся 2 августа 2020 года в Павловском Посаде. Валерий Быковский, занимающий пятое место среди космонавтов СССР и девятое в мире по времени пребывания в космосе (20 суток), был частью легендарной эпохи наряду с Юрием Гагариным. В экспозиции музея представлены его личные предметы, его фотографии, подарки и другие экспонаты, рассказывающие о его жизни и карьере.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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