Экскурсию по музею космонавта Валерия Быковского провели для детей в Воскресенске
Представители местного отделение партии «Единая Россия» в Воскресенске организовали для детей экскурсию в музей космонавтики имени Валерия Быковского. В честь Дня космонавтики активисты решили углубить интерес молодежи к космической тематике.
Исполнительный секретарь местного отделения партии Андрей Баранов выразил надежду, что посещение музея станет незабываемым для детей и позволит им ощутить связь с космической историей, которая открыла новую эпоху в изучении космоса и предоставила человечеству возможности для новых исследований и открытий.
Это мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» под названием «Историческая память».
Музей, посвященный Валерию Федоровичу Быковскому, дважды Герою Советского Союза и одному из первопроходцев космоса, открылся 2 августа 2020 года в Павловском Посаде. Валерий Быковский, занимающий пятое место среди космонавтов СССР и девятое в мире по времени пребывания в космосе (20 суток), был частью легендарной эпохи наряду с Юрием Гагариным. В экспозиции музея представлены его личные предметы, его фотографии, подарки и другие экспонаты, рассказывающие о его жизни и карьере.
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