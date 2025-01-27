Экскурсию по МФЦ провели для молодогвардейцев в Лосино-Петровском
Для активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтеров Подмосковья» организовали экскурсию по многофункциональному центру. Они узнали об услугах, которые предоставляют операторы МФЦ.
Активисты узнали про оформление документов, получении справок и консультациях по различным вопросам. После молодежь ознакомили с процессом работы МФЦ на практике. Они посетили залы, гле сотрудники принимают жителей Лосино-Петровского, обрабатывают заявления и выдают докуметы.
Молодогвардейцы и волонтеры отметили профессионализм операторов и вовлеченность. Экскурсия завершилась беседой, где участники поделились впечатлениями и предложили свои идеи по улучшению работы центра. Мероприятие углубило знания активистов о государственных услугах.