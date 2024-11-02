Экскурсию по местам воинской славы во Ржеве провели для медиков из Балашихи

Количество погибших на ж/д платформах в Подмосковье снизилось на 7% в 2024 году. Таких показателей удалось достичь благодаря рейдам, строительству новых переходов и установке камер.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в этом году на железнодорожных платформах погибло 26 человек. В прошлом году таких случаев было 28. По словам главы ведомства Алексея Гержика, самой действенной мерой по снижению аварийности стали регулярные рейды. И проводят ежедневно на всех станциях региона. С начала года инспекторы провели свыше пяти тысяч таких дежурств.

«С наступлением осени профилактические мероприятия проходят преимущественно в вечернее, наиболее аварийное, время. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», - сказал министр.

Кроме того, в Подмосковье продолжают строить новые пешеходные переходы через пути, устанавливать ограждения и камеры.

В ведомстве добавили, что с начала года на железной дороге в Подмосковье погибли 167 человек, из них 92 случаев зафиксировали на стихийных тропах, еще 49 - на пешеходных переходах и 26 - на платформах.

Пассажиров призвали быть внимательными и соблюдать правила безопасности, не выходить на ограничительную линию в ожидании поезда и переходить пути только в специальных местах.