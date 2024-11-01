Экскурсию по историческому мультимедийному парку провели для детей из Химок

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Экскурсовод рассказал детям историю Петра Великого, а также объяснил важность принятия нового титула в масштабе государства. Этот шаг стал символичным началом новой стратегии развития державы.

«Знание истории формирует чувство гордости за свою Родину, уважение к ее традициям и культуре, готовность защищать ее интересы. В современных условиях патриотизм и гражданская ответственность приобретают особое значение», - отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Поездка стала частью масштабного общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Благодаря ему в округе регулярно проводят патриотические акции, кинопоказы, лекции, круглые столы, встречи с ветеранами и многое другое.

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