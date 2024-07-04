04 июля 2024, 17:23

Экскурсию по храму Петра и Февронии Муромских провели для жителей Химок

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители Химок посетили экскурсию по храму благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Прихожанам показали убранство святыни, архитектуру, старинные иконы, а также рассказали историю создания церкви.

Мероприятие прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности. Храм Петра и Февронии Муромских - первый на территории микрорайона Подрезково в Химках. Его открыли в 2014 году на пожертвования жителей.

«Храм еще совсем новый, но прихожан очень много. Люди уже даже не помещаются в храме. Это наш центр притяжения и духовности. Мы понимаем, что сейчас без духовности уже никуда. При храме также есть воскресная школа», - рассказала начальник территориального управления микрорайона Подрезково Людмила Капустина.

Отметим, что в храме находится уникальная икона 18 века. Старинное изделие с течением времени сильно пострадало, однако прихожанам удалось отреставрировать икону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Экскурсии Религия
04 июля 2024, 17:54
Коммунальные службы Подмосковья привели в режим повышенной готовности на случай урагана
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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В пятницу в Подмосковье ожидается сильный ливень с грозой, градом и ураганом. Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. Коммунальные службы привели в состояние повышенной готовности.

«Ураган часто наносит серьезные повреждения не только облику региона, но и здоровью жителей. 5 июля наши коммунальные службы будут дежурить в усиленном режиме и оказывать всю необходимую помощь», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посоветовало жителям по возможности оставаться дома, не находиться под большими деревьями и сооружениями во дворах, закрыть все окна, двери, чердаки и убрать с балконов все, что может унести порывом ветра.

Водителям стоит внимательнее выбирать места для парковок, избегать шатких конструкций и рекламных щитов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ураган
04 июля 2024, 17:49
Прием заявок на получение гранта «Агростартап» завершился в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявило об окончании приема документов на участие в конкурсе на получение грантов. Эти средства фермеры смогут использовать для развития своих хозяйств, включая покупку земельных участков, техники, оборудования, животных или производственных помещений.

В этом году 28 фермеров подали заявки на участие в конкурсе. Из них 15 занимаются выращиванием растений, четверо - рыбоводством, трое - пчеловодством и мясным овцеводством, а остальные разводят крупный рогатый скот.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что в этом году на проекты «Агростартап» выделено 77 миллионов 800 тысяч рублей. Он подчеркнул, что главным условием для участия является то, что гранты могут получить только начинающие фермеры региона, чья предпринимательская деятельность либо не была зарегистрирована ранее, либо была официально оформлена в текущем году.

Представители Минсельхоза пояснили, что фермерские хозяйства, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, могут получить поддержку до семи миллионов рублей, а по другим направлениям - до пяти миллионов рублей.

Ведомство также сообщило, что все представленные на конкурс документы будут проверены специальной комиссией. Участники, прошедшие первый отбор, будут приглашены на личное собеседование для представления своих проектов, после чего будут определены победители.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство конкурсы Фермеры
04 июля 2024, 17:39
Пресс-конференция о подмосковном фестивале «Достоевский» пройдет 5 июля
Медиасток.рф
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Министр культуры Подмосковья Василий Кузнецов и народный артист России Евгений Миронов примут участие в пресс-конференции о фестивале-путешествии «Достоевский». На вопросы СМИ спикеры ответят 5 июля, в Москве.

Фестиваль-путешествие «Достоевский» впервые пройдет 20 и 21 июля в Зарайске и обозначит новую точку в топографии русской литературы. Подробнее о запланированных активностях расскажут организаторы мероприятия.

На встречу со СМИ помимо Кузнецова и Миронова, который выступает художественным руководителем фестиваля, приедут театральный критик Оксана Ефременко, продюсер Дария Женихова, актриса Юлия Хлынина и другие.

Пресс-конференция состоится в Библиотеке имени Достоевского (Москва, Чистопрудный бульвар, 23, строение 1), в 13:00.

Подать заявку на аккредитацию можно до 5 июля (до 11:00) по адресу электронной почты malevich.online@gmail.com (телефон для связи: 8 (916) 660-92-82) или max.andrianov@gmail.com (телефон для связи 9 (926) 206-03-16).

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября - гостей ждут новые уникальные программы , фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Зарайск Фестивали
04 июля 2024, 17:37
Международная парусная регата имени Георгия Шайдуко пройдет в Подмосковье
Tenzor International Cup
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Международные парусные соревнования Tenzor International Cup — регата имени Георгия Шайдуко пройдет в Подмосковье с 12 по 14 июля. Мероприятие состоится в акватории Пестовского водохранилища, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

При благоприятных ветровых условиях зрители и гости спортивного мероприятия смогут увидеть более 20 стартов. Всего в регате имени Георгия Шайдуко примут участие более 30 команд и свыше 150 яхтсменов из России, Германии, Сербии, Белоруссии, Армении, Киргизии и из других стран.

Для зрителей и участников также подготовили развлекательную программу: мастер-классы, DJ-сеты и многое другое. ​Напомним, первый этап турнир Tenzor International Cup также прошел в акватории Пестовского водохранилища. Он открыл не только летний парусный сезон, но и программу спортивных игр ПМЭФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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