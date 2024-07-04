Экскурсию по храму Петра и Февронии Муромских провели для жителей Химок

Мероприятие прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности. Храм Петра и Февронии Муромских - первый на территории микрорайона Подрезково в Химках. Его открыли в 2014 году на пожертвования жителей.

«Храм еще совсем новый, но прихожан очень много. Люди уже даже не помещаются в храме. Это наш центр притяжения и духовности. Мы понимаем, что сейчас без духовности уже никуда. При храме также есть воскресная школа», - рассказала начальник территориального управления микрорайона Подрезково Людмила Капустина.

Отметим, что в храме находится уникальная икона 18 века. Старинное изделие с течением времени сильно пострадало, однако прихожанам удалось отреставрировать икону.

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