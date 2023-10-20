Экскурсию по достопримечательностям Москвы провели для школьников из Лобни

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Поездку удалось организовать в рамках совместного проекта «Ростуризма» и Министерства финансов России, который реализуют с 1 июня 2022 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Завершилась экскурсия посещением Воробьевых гор, где пятиклассники увидели главные достопримечательности Москвы с высоты птичьего полета.

Ученики 5 «Б» класса вместе со своим классным руководителем Еленой Шохиной поучаствовали в обзорной экскурсии на Красной площади. Они осмотрели храм Василия Блаженного и Казанский собор. Затем в Третьяковской галерее ребята увидели картины знаменитых художников.

Ученики 5 «Б» класса вместе со своим классным руководителем Еленой Шохиной поучаствовали в обзорной экскурсии на Красной площади. Они осмотрели храм Василия Блаженного и Казанский собор. Затем в Третьяковской галерее ребята увидели картины знаменитых художников.

Завершилась экскурсия посещением Воробьевых гор, где пятиклассники увидели главные достопримечательности Москвы с высоты птичьего полета.

Поездку удалось организовать в рамках совместного проекта «Ростуризма» и Министерства финансов России, который реализуют с 1 июня 2022 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».