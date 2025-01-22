Экскурсию по Церкви Сретения Господня провели в Химках

Участники прослушали увлекательную лекцию о судьбе и духовном пути Александра Меня, его пастырской жизни и творчестве. Посетить церковь мог каждый желающий по предварительной записи.

«Александр Мень внес огромный вклад в развитие русской православной церкви и духовной мысли прошлого века. Его работы остаются актуальными и сегодня», - поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Экскурсия стала частью масштабной общественной программы, реализуемой в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина. Ее цель - сохранение исторического и культурного наследия страны и города. Ежедневно в рамках проекта в округе проводят тематические мастер-классы, концерты, лекции и кинопоказы.