Экскурсию на производство счетчиков организовали для студентов в Дмитрове

Кроме того, фирма производит фотонные счетчики, предназначенные для обнаружения открытого пламени с помощью его ультрафиолетового излучения. Технологии компании находят применение в таких сферах, как безопасность, медицина и научные исследования.

Во время экскурсии студенты имели возможность ознакомиться с основным производственным процессом, осмотреть современное оборудование и принять участие в мастер-классах по электромонтажу и сборке электрической схемы подключения счетчиков. Этот практический опыт позволил ребятам увидеть, как теоретические знания применяются на практике.

Образовательный кластер проекта «Профессионалитет» Дмитровского техникума способствует тесному взаимодействию учебного заведения с предприятиями реального сектора экономики. Это позволяет удовлетворить потребность предприятий в квалифицированных рабочих кадрах и дает студентам возможность не только учиться, но и приобретать ценный опыт для будущей карьеры.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что взаимодействие между образованием и бизнесом способствует более эффективной подготовке будущих специалистов.

Кроме того, студенты посетили музей Запрудненского завода электровакуумных приборов, где его руководитель Александр Царьков увлекательно рассказал об истории завода и его ключевых этапах развития.

В результате визита студенты выразили желание пройти практику на предприятии и устроиться на постоянную работу после завершения обучения. Этот опыт стал важным шагом к их профессиональному становлению и развитию карьеры в области электрооборудования.

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