Экскурсию на механический завод провели для студентов в Ногинске

Литейно-механический завод и Ногинский колледж давно сотрудничают. Предприятие является производственной площадкой для практических занятий студентов. Будущим мастерам слесарных работ показали весь процесс изготовления продукции, начиная от литья и заканчивая сборкой готового изделия. Кроме того, рабочие завода продемонстрировали работу станков и оборудования, которые необходимы для производства изделий из металла. Директор предприятия детально рассказал о возможностях трудоустройства и о совмещении трудовой деятельности с учебой в колледже.

Ребята с неподдельным интересом ознакомились с процессом производства и вживую увидели те навыки и умения, которые им предстоит освоить в колледже. Многие студенты заинтересовались возможностью работы в свободное от учебы время. Такие экскурсии в рамках учебы, безусловно, являются одним из эффективных инструментов привлечения будущих специалистов на предприятия Богородского округа.

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