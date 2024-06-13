Экскурсию на мебельную фабрику провели для предпринимателей из Воскресенска

Она рассказала гостям о процессах производства, поделилась своим опытом и планами развития бизнеса. Начало было непростым, но благодаря команде из 20 человек, загруженности производства на 200% и растущей клиентской базе без крупных маркетинговых затрат, ее предприятие процветает.

Ключевые принципы коллектива - индивидуальный подход к каждому заказу, внимание к деталям и дружеская атмосфера. Найти квалифицированных мебельщиков сложно из-за дефицита кадров. Однако высокая оплата труда и семейная обстановка в коллективе помогают удерживать специалистов и избежать текучести персонала.

Участники делового визита также получили новые навыки на мастер-классе, где разработали индивидуальные чертежи мебели и узнали о методах замеров и скрытия недостатков в интерьере. Экскурсия по производству вдохновила гостей, а подробный мастер-класс стал почти мини-курсом по проектированию.

Напомним, что любой желающий может посетить предприятия Подмосковья, услышать истории успеха и познакомиться с руководителями и командами, пройдя регистрацию на сайте buisness-vizity.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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