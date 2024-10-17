Экскурсию на гофрокомбинат провели для студентов техникума в Павловском Посаде

Новый образовательный центр «Точка роста» презентовали в Кутузовском отделении школы № 19. Руководители учебных заведений Химок продемонстрировали возможности интерактивного обучения.

Основная цель подобных проектов - качественное образование. Высокотехнологичное пространство позволяет легче усвоить учебный материал.

«Конечно, это необходимое направление в развитии образования, цифровое оборудование, которое мы получили, поможет нам достичь наивысших результатов и привить ученикам интерес к естественно-научным предметам», - рассказал директор школы № 19 Сергей Муханов.

«Точка роста» открылась в школе в сентябре. Здесь оборудовали современными цифровыми лабораториями и образовательными наборами кабинеты для углубленного изучения химии, физики, биологии и технологии.

«Визуально нельзя увидеть многое, что мы проходим на уроках. Мы часто говорим ученикам: „А вот представьте, а вот допустим“. Теперь мы можем точно увидеть какой величины магнитное поле, как оно будет изменяться, от чего будет зависеть его величина», - поделилась учитель физики Елизавета Межакова.

Отметим, что «Точки роста» создаются по всей стране в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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