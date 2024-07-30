Экскурсию для ветеранов и пенсионеров прокуратуры провели в Королеве

Во время экскурсии ветераны смогли ознакомиться с уникальными тренажерами и макетами космических кораблей и орбитальных станций. Они также получили информацию о современных достижениях в области пилотируемой космонавтики.

В завершение мероприятия участники пообщались с российским космонавтом, Героем Российской Федерации Салижаном Шариповым, который поделился опытом своих полетов и рассказал о нюансах стыковок с орбитальным комплексом «Мир».

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