Экскурсию для ветеранов и пенсионеров прокуратуры провели в Королеве
Прокуратура города Королева организовала экскурсию для ветеранов и пенсионеров, связанных с прокуратурой Московской области. Мероприятие прошло в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, расположенном в Звездном городке.
Во время экскурсии ветераны смогли ознакомиться с уникальными тренажерами и макетами космических кораблей и орбитальных станций. Они также получили информацию о современных достижениях в области пилотируемой космонавтики.
В завершение мероприятия участники пообщались с российским космонавтом, Героем Российской Федерации Салижаном Шариповым, который поделился опытом своих полетов и рассказал о нюансах стыковок с орбитальным комплексом «Мир».
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