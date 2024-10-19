Экскурсию для студентов провели на промышленном предприятии в Жуковском

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Во время экскурсии студенты узнали, что «Векпром» специализируется на работе с высокотехнологичным оборудованием, от станков с программным управлением до гидравлических прессов. Одним из примеров стал станок, который не просто гнет металл, а работает как настоящий компьютер: оператор вводит данные о характеристиках металла, а машина выполняет все действия автоматически.

Компания «Векпром» активно расширяется и ищет новых сотрудников. В следующем году планируется строительство новой площадки с демонстрационным залом, сервисным центром и производственным комплексом.

«Мы в первую очередь предприятие техническое, занимаемся инженерингом, сборкой станков, поставкой и наладкой. Нам нужны технические специалисты, которые хотят идти в ногу с компанией и верят в будущее России», - рассказал генеральный директор Вадим Фролов.

«Векпром» уже несколько лет сотрудничает с колледжами, предоставляя студентам возможность проходить производственную практику и устраиваться на работу после окончания обучения. Это позволяет готовить специалистов со студенческой скамьи и интегрировать их в дружный коллектив компании.