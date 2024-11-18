Экскурсию для студентов на энергопредприятие провели в Дмитрове

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Специалист объяснил студентам важность соблюдения правил безопасности на энергообъектах, что является основополагающим аспектом подготовки будущих энергетиков. Магистральные электрические сети Центра, является крупнейшим предприятием, занимающимся эксплуатацией линий электропередачи и подстанций сверхвысокого напряжения в Центральном регионе России.

Далее директор по корпоративным сервисам Денис Киков провел лекцию на тему «Россети - основа электросетевого комплекса России». Студенты узнали о ключевых аспектах работы компании и ее роли в энергетической системе страны.

После теоретической части участники встречи приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи с элементами реанимации. Будущие энергетики также посетили учебные классы и лаборатории Центра подготовки персонала, где смогли оценить уровень подготовки, который они смогут получать в рамках своего обучения.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин отметил, что такая программа сотрудничества способствует повышению уровня знаний и навыков студентов, формируя подготовку высококвалифицированных кадров.

Заключительной частью мероприятия стала экскурсия на электрическую подстанцию. Студенты увидели в действии технологии и оборудование, которые они изучали на лекциях, что позволило им лучше понять практическое применение полученных знаний.

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