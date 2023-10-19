Экскурсию для школьников провели на заводе валов для прокатных станков в Луховицах
Ребята из Астаповской школы побывали на предприятии «АЛИС Групп Ролл», где восстанавливают и производят валы для типографий и прокатных станков. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что на предприятии работают выпускники Луховицкого авиационного техникума, проходят практику студенты. Здесь используются автоматизированные станки, которые выполняют операции по заданной программе. Работе на таких как раз и учат в авиатехникуме.
Производство полного цикла «АЛИС Групп Ролл» находится в поселке Астапово городского округа Луховицы. Здесь работают 15 человек, и есть планы по расширению.
Знакомство с заводом произвело на школьников впечатление. Некоторые из них всерьез задумались о том, чтобы после учебы пойти сюда работать.
В Луховицком авиационном техникуме 21 октября состоится единый день открытых дверей. Адрес: город Луховицы, улица Горького, дом № 3б. Начало в 9:00.
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