Экскурсию для представителей туристических компаний провели в Подольске

Одним из ярких моментов тура стала экскурсия в культурно-просветительский центр «Дубровицы», известный своим уникальным органом. Участники также посетили конно-спортивный клуб «Фаворит», где им предложили катание на лошадях и возможность организации мероприятий на благоустроенной территории с прудом, беседками и рестораном.

Особое внимание было уделено храму Знамения Пресвятой Богородицы с короной и усадьбе в Дубровицах, а также другим интересным местам округа. Целью таких информационных туров является привлечение жителей из других муниципальных образований и повышение интереса к истории и культуре Подольского края.

Министерство культуры и туризма Московской области планирует провести еще более десяти подобных туров для своих партнеров, чтобы способствовать развитию туризма в регионе.

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