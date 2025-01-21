Экскурсию для дошкольников провели в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Дети получили в подарок яркие и занимательные раскраски с изображениями белок. Им дали орешки, чтобы малыши смогли накормить пушистых друзей. После этого ребята отправились в парк усадьбы Кривякино на увлекательную фотоохоту за белками.

Дошкольники с восторгом наблюдали за этими шустрыми созданиями, фотографировали их и радовались каждому моменту общения с природой. «Вместе мы сделали этот день особенным, наполнив его добротой и любовью к природе», - отметили сотрудники парка.

Отметим, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске регулярно проводят различные мероприятия для посетителей любого возраста.