21 января 2025, 14:57

Экскурсию для дошкольников провели в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Сотрудники парка организовали для гостей из детского сада необычную прогулку. Мероприятие было посвящено Дню признательности белкам, который отмечается 21 января.

Дети получили в подарок яркие и занимательные раскраски с изображениями белок. Им дали орешки, чтобы малыши смогли накормить пушистых друзей. После этого ребята отправились в парк усадьбы Кривякино на увлекательную фотоохоту за белками.

Дошкольники с восторгом наблюдали за этими шустрыми созданиями, фотографировали их и радовались каждому моменту общения с природой. «Вместе мы сделали этот день особенным, наполнив его добротой и любовью к природе», - отметили сотрудники парка.

Отметим, что в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске регулярно проводят различные мероприятия для посетителей любого возраста.

Экскурсии Воскресенск Парки
21 января 2025, 15:09
Шоу с участием попугаев пройдет в Одинцовском округе в выходные
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Первый в России и Подмосковье экспозиционно-просветительский центр «Зоотеррий», который знакомит посетителей с жизнью животных-артистов, работает в парке «Раздолье» Одинцовского округа. Каждые выходные здесь проходят интерактивные шоу под названием «В гостях у попугаев».

Главными актерами выступают два красных ара макао - Фараон и Челси. Раньше птицы были артистами цирка, поэтому знают много команд. Попугаи выполняют трюки, а посетители могут покормить их, пообщаться с ними и сфотографироваться.

Помимо этого, гости «Зоотеррия» узнают много интересных фактов о жизни экзотических птиц как в дикой природе, так и в условиях человеческого окружения. Детям на таких лекциях в игровом формате рассказывают об основах экологии и важности бережного отношения к природе.

Шоу проводят по выходным в 12:00, 14:00 и 16:00. Длительность одного сеанса составляет до 40 минут. Запрос об участии необходимо оставить заранее. Подробности о ценах и льготах можно найти на сайте «Зоотеррия».

Отметим, что проект создали при поддержке от Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Одинцово Туризм Животные
21 января 2025, 14:31
Рейд «Детское кресло» прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Мероприятие состоялось в рамках акции «Самый ценный пассажир». Сотрудникам Госавтоинспекции помогали волонтеры из молодежного центра «Олимпиец»

Целью рейда «Детское кресло» было повышение осведомленности водителей о необходимости использования детских удерживающих устройств в автомобилях. Волонтеры молодежного центра раздавали владельцам автомобилей буклеты. В них содержалась полезная информация о том, как правильно выбрать и установить детские кресла, а также о том, как они помогают защитить маленьких пассажиров.

Участники акции также побеседовали с водителями о безопасности детей в автомобиле. Они озвучили статистику дорожно-транспортных происшествий, в которых не пристегнутые должным образом юные пассажиры получили травмы, и напомнили о важности использования детских кресел.

Ранее сотрудники ГИБДД в Воскресенске напомнили учащимся школ правила дорожного движения в рамках комплексного мероприятия «Зимние каникулы».

Дети ГИБДД Воскресенск
21 января 2025, 14:30
Подмосковные спасатели призвали жителей не выходить на лед водоемов
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» призвали жителей Подмосковья воздержаться от выхода на лед водоемов. Из-за перепадов температуры покрытие непрочное и не способно выдержать вес человека.

Как рассказал заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин, из-за непрочного ледяного покрытия растет риск несчастных случаев на водоемах региона. Выходить на тонкую корку опасно для жизни. Об этом отдыхающим напомнили в ходе профилактических рейдов.

На прочность льда влияет не только температура, но и подводное течение, бьющие ключи и наличие в воде растений и мусора.

«Особенно сильно на ледовый панцирь влияют погодные условия, так как под солнцем он быстро истончается, сверху на него давит снежная масса, а снизу он подтачивается водой. В результате чего образуются трещины, а сама ледовая поверхность становится очень пористой, рыхлой и небезопасной. Спасатели уточнили, что ледовая поверхность особенно тонкая в участках, где есть камни, корни деревьев, кустарники, водоросли или вмерзший мусор», - отметил спасатель.

Чтобы избежать несчастный случай, важно проверять прочность льда палкой или пешней и вернуться на берег, если послышался треск. Идти к земле нужно с широко расставленными ногами или ползком.

Спасатели Водоемы
21 января 2025, 14:21
Новый проект управления запустили на производстве стройматериалов в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Инновационная программа управления производством была разработана силами воскресенской компании. Проект базируется исключительно на отечественном программном обеспечении.

Крупный производитель строительных материалов в Воскресенске «ВОЛМА-Воскресенск», активно внедряет принципы цифровой трансформации. Масштабный проект «Цифровой завод» позволит компании укрепить свои конкурентные позиции на рынке, повысить производительность, снизить издержки и улучшить качество продукции.

Управляющий директор предприятия Виталий Абзалимов рассказал, что основным элементом системы является интерактивный дашборд. Это централизованный пульт управления, который в режиме реального времени отображает все ключевые показатели эффективности производства. Экран показывает информацию о работе каждой производственной линии, включая расход ресурсов, производительность, скорость, и прочие параметры.

«Благодаря визуализации данных руководство имеет мгновенный, целостный обзор состояния всего предприятия», - отметил Абзалимов.

Воскресенск Промышленность

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