Экскурсию для детей провели в Химках ко Дню пожарного надзора

Новый тип мошенничества зафиксировали на территории Московской области. Злоумышленники фальсифицируют документы Федеральной службы безопасности — бланки, печати, письма и подписи, а затем отправляют поддельные уведомления организациям.

В фальшивых документах утверждается, что проводится проверка в отношении организации для выявления утечек информации и связей с иностранными агентами и спецслужбами других стран. Руководству компаний поручается сообщить сотрудникам о том, что им позвонят кураторы от ФСБ.

Целью мошенников является получение конфиденциальной корпоративной информации и вымогательство денег от сотрудников и руководства.

Представители ГУРБ Московской области призывают граждан быть бдительными и напоминают, что запросы и письма от государственных органов поступают только через официальные каналы коммуникации, правоохранительные органы не проводят опросы по телефону и не требуют переводов денег.

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