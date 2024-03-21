Экскурсию для «Активного долголетия» провели в усадьбе Кривякино

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Гости округа познакомились с достопримечательностями Воскресенска. В любое время года в парке усадьбы Кривякино проходят экскурсии, на которых гости знакомятся с почти трехвековой историей этого места.

Ранее во дворце спорта «Химик» в Воскресенске участники «Активного долголетия» провели товарищеский матч по хоккею. Несмотря на почтенный возраст, спортсмены регулярно тренируются.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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