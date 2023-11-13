13 ноября 2023, 11:46

Экскурсия по усадьбе Любвино в Рузе пройдет 16 ноября

Unsplash
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Рузский краеведческий музей проведет экскурсию по усадьбе Любвино 16 ноября. Программа начнется в 12:00. С подробностями можно ознакомиться на сайте музея.

Усадьбу возвели по проекту известного архитектора Адольфа Эрихсона. Архитектурный комплекс включал в себя 51 здание. В Любвино сохранились двухэтажный главный дом в стиле неоклассицизм, служебное здание, парк и подъездная дорога с аллеей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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Руза
13 ноября 2023, 12:01
Замглавы Лобни Вадим Лебедев принял участие в тренировке по футболу в школе № 3
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Программу «Мини-футбол с особенными детьми» реализуют в Лобне. Очередная тренировка в рамках проекта прошла в школе № 3. Заместитель главы округа Вадим Лебедев принял в ней участие.

«Тренировка получилась насыщенная и активная. В завершении играли 30 минут в футбол, со счетом 5:5 победила дружба. С тренерским составом обсудили меры поддержки особенных ребят, которые реализуются в Лобне», - заявил Лебедев.

Программа позволяет ребятам заниматься спортом и общаться со сверстниками. В программу тренировок включены элементы общеразвивающих и подводящих упражнений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об увлечении заработных плат спортсменов и тренеров Подмосковья. Их поднимут на 40%.

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Спортсмены Лобня Футбол
13 ноября 2023, 12:00
Росреестр Подмосковья проведет горячую линию по вопросам геодезической и картографической деятельности 15 ноября
Unsplash
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Подмосковный Росреестр проведет горячую линию по вопросам геодезической и картографической деятельности 15 ноября. Жителей проконсультируют по вопросам профилактических визитов, заполнения документов и других процедур.

Как рассказали в ведомстве, жители смогут получить ответы на вопросы об изменениях в процедуре лицензирования геодезической и картографической деятельности, заполнении электронных заявлений, профилактических визитах и другие. Горячая линия будет работать с 11:00 до 13:00 по телефону 8 (495) 223-45-41.

«С сентября 2023 года срок предоставления государственной услуги по лицензированию геодезической и картографической деятельности сокращён до 10 рабочих дней», - отметил заместитель начальника отдела геодезии и картографии Евгений Кирюхин.

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Недвижимость
13 ноября 2023, 11:43
Подмосковная Система-112 приняла свыше 8 тысяч обращений через мобильное приложение с начала года
ГУ МЧС России по Московской области
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Жители Подмосковья обратились за помощью в Систему-112 через мобильное приложение свыше восьми тысяч раз с начала года. Это на пять тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в службе, мобильное приложение «112 МО» дает возможность сообщить о чрезвычайной ситуации и вызвать спасателей. С его помощью можно найти ближайшие экстренные службы и госучреждения, узнать о способах оказания первой помощи, оформить ДТП без пострадавших через европротокол, найти пропавших родственников в больницах и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
13 ноября 2023, 11:40
Более 14 миллиардов рублей направят на закупку медицинского оборудования в Подмосковье в 2024 году
Пресс-служба Мособлдумы
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Проект бюджета Подмосковья на 2024 год включает средства на закупку нового медицинского оборудования для больниц и поликлиник. Планируется приобрести более семи тысяч аппаратов, приборов и устройств.

«В 2024 году в медучреждения Подмосковья планируется закупить 7,3 тысячи единиц медицинского оборудования. Госпрограммой на эти цели предусмотрено 14,5 миллиарда рублей», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер отметил, что в числе списка есть и тяжелое оборудование в количестве 136 штук. Это установки для МРТ и рентгенов, техника для реабилитации и другое.

В течение 2023 года больницы также получали новое оборудование. Например, в Дмитрове появилась новая рентгеновская система, которая позволяет получать более четкие снимки и распознавать заболевания на ранних стадиях. А в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии закупили роботическую платформу, которая в точности дублирует движения врача на расстоянии и позволяет проводить операции с использованием микрохирургической техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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Здравоохранение Мособлдума

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