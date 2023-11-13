Экскурсия по усадьбе Любвино в Рузе пройдет 16 ноября

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Усадьбу возвели по проекту известного архитектора Адольфа Эрихсона. Архитектурный комплекс включал в себя 51 здание. В Любвино сохранились двухэтажный главный дом в стиле неоклассицизм, служебное здание, парк и подъездная дорога с аллеей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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