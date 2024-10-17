Экскурсия по рабочим цехам «Метровагонмаша» прошла для художников в Мытищах

Акционерное общество «Метровагонмаш» - одно из ведущих предприятий России в области транспортного машиностроения. Свыше девяти тысяч вагонов, произведенных на заводе, используются в метрополитенах 11 стран мира.

Художники провели экскурсию по производственным цехам и затем создали свои картины, вдохновленные вагонами метро и их создателями. Скоро готовые работы будут представлены на страницах Ассоциации художников-пленэристов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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