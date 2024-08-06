06 августа 2024, 09:06

Экскурсия по архитектурным памятникам Одинцова пройдет 9 августа

Читайте нас в: Google Новости

Пешеходная экскурсия «Архитектурные памятники Одинцово» пройдет 9 августа. Экскурсоводы познакомят участников прогулки с историей Одинцовского округа, на которую повлияла индустриализация Российской империи на рубеже 19-20 веков.

Участники экскурсии узнают о предпринимателе Василии Якунчикове, который владел кирпичным заводом, а позже и усадьбой Введенское в Звенигороде. Здание завода до сих пор является одним из самых узнаваемых сооружений в Одинцовском округе, а также уникальным образцом промышленной архитектуры позапрошлого века. Они также посетят и мемориал Славы, где узнают о жизни города во время Великой Отечественной войны.

Присоединиться к часовой экскурсии могут взрослые и дети старше 10 лет. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети Экскурсии Музеи
06 августа 2024, 09:13
Пешее паломничество состоится в Одинцове к церковному празднику
Читайте нас в: Google Новости
Традиционное пешее паломничество состоится в Одинцове в день Рождества святителя Николая Чудотворца. Церковный праздник отметят 11 августа.

Паломничество пройдет уже в четвертый раз. Верующие пройдут по старинной митрополичьей дороге через Масловский лес от древнего храма в селе Дмитровское до еще строящейся церкви святителя Николая в поселке Николина Гора.

Пешее паломничество является частью программы по популяризации исторических, культурных и природно-ландшафтных достопримечательностей в туристско-рекреационнои кластере «Звенигородский вектор». Проект получил поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева , его реализуют при участии Звенигородского музея-заповедника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Праздники Православие
05 августа 2024, 22:18
Жителям Подмосковья напомнили, кто может рассчитывать на паллиативную помощь
Пресс-служба координационного центра паллиативной помощи МО
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области работает координационный центр для оптимизации работы паллиативных отделений. Подобная помощь может понадобиться не только тяжелым пациентам, но тем, кто имеет врожденные заболевания, рассказала руководитель организации Анна Шестакова.

В Центре напомнили: не стоит бояться разговоров о паллиативе, ведь эта помощь способна улучшить качество жизни больного.

«Современные методики паллиативной помощи помогают устранять или снижать тяжесть таких симптомов, как боль, одышка, нарушение питания, депрессия и так далее», - уточнила Анна Шестакова.

Жителям Подмосковья за помощью можно обратиться по телефону горячей линии 8(498)683-83-83. Существует уход за паллиативными пациентами и в домашних условиях. Подробнее об этом можно узнать на сайте центра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
05 августа 2024, 22:11
Подмосковные врачи акушеры-гинекологи рассказали роженицам о грудном вскармливании
ГБУЗ Московской области МОНИИАГ им. академика В.И.Краснопольского
Читайте нас в: Google Новости
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии провели мастер-классы для будущих матерей. Специалисты рассказали роженицам о грудном вскармливании и показали, как правильно прикладывать новорожденного к груди.

«Врачи-неонатологи и акушеры-гинекологи поделились полезными знаниями о пользе грудного вскармливания рассказали, как избежать возможных сложностей, связанных с кормлением», - рассказала руководитель отдела новорожденных МОНИИАГ имени академика Краснопольского Марика Шакая.

Она добавила, что полученные знания помогут всем будущим матерям лучше понимать потребности новорожденного.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Беременность Врачи
05 августа 2024, 22:08
Качели для детей-инвалидов установили в парке «Елочки» в Домодедове
Читайте нас в: Google Новости
В парке культуры и отдыха «Елочки» в городском округе Домодедово поставили качели для детей-инвалидов. По случаю их открытия организовали праздничное мероприятие с ярмаркой, мастер-классами и танцами.

Торжественное открытие качелей для детей, передвигающихся на колясках, прошло в городском округе Домодедово в парке культуры и отдыха «Елочки». Для гостей праздника там организовали развлекательную программу. Собравшиеся посетили ярмарку ручных изделий, поучаствовали в мастер-классах «Волшебные браслетки» и «Волшебный плакат», потанцевали под зажигательные хиты от кавер-группы Mirovband. Для девушек провели уроки экспресс-макияжа Марии Дьячковой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Инвалиды Город Домодедово Парки

Новости по теме