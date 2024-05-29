29 мая 2024, 14:35

Экскурсия по Алексиевскому храму прошла в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители Химок познакомились с историей Алексиевского храма на краеведческой экскурсии. Гости осмотрели внутреннее убранство и резной иконостас 19 века из красного дерева.

Лекцию об истории Алексиевского храма прочел его настоятель, иерей Сергий Старокадомский совместно с краеведом Натальей Биригой.

«Алексиевский храм никогда не закрывался, не разорялся. Здесь служили замечательные люди, историю которых мы храним и сами о них молимся. Здесь молились наши предки, родители, прабабушки, прадедушки. Этим он для нас дорог и ценен», - рассказала Бирига.

Новый резной иконостас сменил ветхий престол Алексиевского храма в 1876 году по настоянию отца Николая Тропаревского. Произведение искусства с кипарисной доской высекли местные мастера краснодеревщики из Лигачевской мастерской Зенина. Осветил иконостас 12 сентября 1876 года протоиерей Московского Казанского собора Терновский.

Сейчас этот иконостас хранится как важный артефакт и считается уникальным произведением искусства. Ежедневно молиться к нему приходят сотни прихожан со всей России.

«Я обычно хожу сюда как прихожанка. А сегодня пришла как раз с тем, чтобы послушать об истории этого храма. Потому что я здесь часто бываю, мне интересно», - поделиласьд гость экскурсии Ольга Мугрычева.

Алексиевский храм считается памятником культуры федерального значения. Он был возведен 22 мая 1693 года. Одноглавую церковь построили из кирпича, стены разделили пилястрами, над карнизами устроили расписные фронтоны. Только в 1777 году Всеволод Всеволожский перепроектировал новое здание в стиле классицизма.

Отметим, что до наших дней практически без изменений дошли и внешний облик храма, и старинное внутреннее убранство: настенная роспись и иконостасы.

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Химки Экскурсии История
29 мая 2024, 14:44
Студент из Дубны выиграл бронзу в региональном чемпионате по плаванию
Министерство образования МО
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Студент первого курса Дубненского подразделения Дмитровского техникума Егор Царьков занял третье место на летнем чемпионате по плаванию в Раменском. В соревнованиях участвовали 513 спортсменов из 46 подмосковных команд.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, юноша завоевал бронзу в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Это уже не первая победа юного спортсмена. Раннее студент выиграл золотую медаль юниоров среди юношей 16-18 лет в Раменском в марте. Он обошел 300 соперников, продемонстрировав скорость, безупречную технику и выносливость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дубна Студенты
29 мая 2024, 14:43
Студенты из Киргизии прошли стажировку в колледже авиации в Егорьевске
Министерство образования МО
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Студенты Киргизского авиационного института имени Абдраимова прошли стажировку в Егорьевском техническом колледже имени Чкалова. Интенсив прошел в рамках программы международного обмена опытом.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, за время стажировки студенты прослушали курс лекций, отточили свои навыки в лабораторных практических занятиях, а также поучаствовали в строевом конкурсе и военно-спортивной эстафете наравне с иностранными курсантами Егорьевского авиационного технического колледжа.

Для молодых практикантов провели экскурсию на ВДНХ по Международной выставке-форуму «Россия». Студенты также побывали в Егорьевском городском историко-художественном музее и музее истории Гражданской авиации колледжа.

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Авиация Киргизия Студенты
29 мая 2024, 14:41
Парк Ветеранов в Мытищах благоустроят к концу лета
Министерство благоустройства Московской области
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Работы по обновлению парка Ветеранов в Мытищах завершат в августе. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

В парке обновят лавочки и урны, установят видеокамеры. В планах есть реконструкция памятника летчице Нине Распоповой. Пешеходные дорожки приведут в порядок, территорию озеленят и облагородят. Сейчас ведутся работы по устройству фонтана и уличного освещения.

После благоустройства в парке появится памятный знак мытищинцам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

Работы по обновления парка Ветеранов планируется завершить в августе 2024 года.

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Благоустройство Мытищи Парки
29 мая 2024, 14:14
Минэкологии проверило Поливановский пруд после обращения жителей Подольска
Минэкологии МО.
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Сотрудники Московско-Окского территориального управления Росрыболовства провели проверку состояния Поливановского пруда. Ранее в Минэкологии поступило обращение от жителей деревни Бережки городского округа Подольск о возможной гибели рыбы.

В ведомстве оперативно отреагировали на сигнал, однако специалисты не обнаружили антропогенного воздействия, которое могло привести к загрязнению водоема.

«Замора рыбы тоже не зафиксировано, возможна гибель единичных экземпляров. По мнению экспертов, это связано с повышенной для данного периода температурой воды, что спровоцировало развитие паразитических организмов рыб, заболеваемость аргулезом и лигулезом, а также с токсическим воздействием бурно развивающихся сине-зеленых водорослей», - пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты Росрыболовства продолжат наблюдать за состоянием воды в водоеме.

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Подольск Экология Водоемы

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