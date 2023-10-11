Экскурсия на колокольню Ново-Никольского собора стала доступна в Можайске

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Уточнить подробности и узнать о других экскурсиях, которые проходят в Никольском соборе, можно по номеру 7 (917) 556-00-27.

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Стены святыни, которая считается визитной карточкой Можайска, помнят и Бородинское сражение, и Великую Отечественную войну.

«Каждый пришедший в храм может посетить музей, для него будет проведена экскурсия по территории, по храму, где можно приложиться к главной святыне запада Подмосковья - ковчегу с частицей мощей Святителя Николая Чудотворца, и <…> подняться на колокольню», - рассказал благочинный Можайского церковного округа Иоанн Лобода.

С колокольни открываются лучшие виды на Можайск. Чтобы попасть на нее, нужно сообщить о своем желании работникам собора. Однако на колокольню нельзя с детьми из-за соображений безопасности.