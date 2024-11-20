Экскурсия для школьников прошла в музее МВД в Воскресенске

Во время экскурсии Галина Васильчук рассказала ребятам о создании городской милиции, ее первых руководителях и истории развития правоохранительных органов. Особое внимание было уделено сотрудникам, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Общественница рассказала о героизме милиционеров и их важной роли в обеспечении безопасности граждан.

Школьники также познакомились с многочисленными экспонатами музея, среди которых фотографии, боевые награды, личные вещи милиционеров и документы. Такие объекты позволили подросткам лучше понять работу правоохранителей и оценить ее значимость.

Экскурсия оказала влияние на формирование уважения у школьников к служителям закона и расширила их знания о системе правопорядка.

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