Экскурсия для школьников прошла в колледже Солнечногорска

В новом учебном году структурные подразделения колледжа «Подмосковье» в Солнечногорске готовятся принять на бюджетные места около 200 студентов. Также имеется возможность поступления в колледж на коммерческой основе.

«Благодаря таким мероприятиям у школьников есть возможность попробовать себя в разных профессиях. Уверен, что такой опыт поможет юным солнечногорцам определиться с выбором будущей профессии», - сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Всего колледж «Подмосковье» насчитывает 10 филиалов, в которых представлено более 53 специальностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств.

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Будущим студентам медицинского направления показали, как правильно покормить пациента, как запеленать младенца, померить давление, перевязать рану. Также ребята смогли попробовать себя в приготовлении безе и хлебобулочных изделий. Всего провели более 10 мастер-классов.

«Знакомство с профессиями и специальностями прошло в рамках федерального проекта „Профессионалитет“. В нашем подразделение в деревне Ложки мы обучаем по следующим специальностям - сестринское дело, поварское и кондитерское дело, хлебопечение», - отметила руководитель структурного подразделения № 2 колледжа «Подмосковье» Елена Горевая.