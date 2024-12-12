12 декабря 2024, 18:47

Экскурсия для детей по Ледовому дворцу имени Юрия Ляпкина прошла в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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Для участников Балашихинской школьной лиги была организована увлекательная экскурсия по Ледовому дворцу имени Юрия Ляпкина. Методист спортивной школы Владимир Сибиркин рассказал ребятам об истории дворца, его уникальных особенностях и достижениях знаменитых спортсменов, связанных с этим местом.

Школьники смогли посетить импровизированный музей, пресс-центр, вип-ложи, просторный зал на 5,5 тысячи мест, а также раздевалки и технические кабинеты. Кроме того, они наблюдали за тренировками юных спортсменов на двух аренах детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина.

Особым моментом экскурсии стала встреча с самим Юрием Ляпкиным - заслуженным мастером спорта СССР, олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира и почетным гражданином Балашихи. У ребят была уникальная возможность задать вопросы легендарному хоккеисту.

«Ребята очень умные, задают правильные вопросы. Им нужно продолжать учиться, например, поступить на факультет журналистики в МГУ. Думаю, из них получатся отличные профессионалы. Главное - пишите только правду и приходите подготовленными на интервью», - отметил Юрий Ляпкин.

Во время мероприятия участники БШЛ-Медиа узнали о работе пресс-службы округа и смогли понаблюдать за деятельностью журналистов, операторов и фотографов. Самых активных школьников наградили памятными призами и подарками.

В завершение экскурсии ребятам дали творческое задание, успешное выполнение которого принесет им медиакойны - особую награду в рамках конкурса.

БШЛ-Медиа - это образовательный проект для школьников, мечтающих связать свою жизнь с медиа-сферой. В ходе конкурса учащиеся научатся создавать новостные ролики, писать статьи, делать оригинальные фотографии, а также вести блоги и социальные сети своих команд.

Спортсмены Экскурсии Школьники Балашиха
12 декабря 2024, 19:53
Подмосковье стало лауреатом премии «Лидеры ИИ»
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Московская область вошла в пятерку регионов, которые успешно решают общественно значимые задачи с помощью искусственного интеллекта. Церемония награждения победителей состоялась в рамках конференции 12 декабря.

Подмосковье получило звание лидера ИИ за реализацию проекта по проверке питания в школах и социальных учреждениях.

«Наш президент говорит о необходимости развития искусственного интеллекта. Мы активно занимаемся цифровизацией, это важный инструмент, помогающий управлять большой системой», - подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, сегодня в Подмосковье реализуется свыше 30 проектов с использованием ИИ в самых разных сферах, в планах - внедрить еще шесть. Нейросети помогают выявлять нарушения и следить за их устранением.

Более 65 тысяч камер системы «Безопасный регион» с внедренными ИИ следят за порядком более чем в семи тысячах дворах Подмосковья. В рамках проекта «Чистая территория» нейросеть автоматически ставит задачи на устранение нарушений.

Среди наиболее важных проектов: роботы Светлана, Женя, Галина и Ольга, а также распознавание документов на региональном портале «Госуслуг». ИИ помогает подмосковным врачам читать медицинские снимки и голосом вводить данные в медкарту.

Искусственный интеллект Андрей Воробьев Нейросети
12 декабря 2024, 19:41
Более 200 наборов для больных детей собрали в Люберцах и Дзержинском
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Акция «Коробка храбрости» прошла в Люберцах и Дзержинском. Благодаря активности волонтеров удастся подарить новогоднее настроение детям, проходящим лечение в медицинских учреждениях.

Инициатива принадлежит партии «Единая Россия». Акцию проводят ежегодно.

Собранные посылки направят в больницы и поликлиники. Их подарят детям, которые лечатся от сложных заболеваний.

«Благодаря моим коллегам-партийцам, сторонникам и просто неравнодушным жителям в Люберцах и Дзержинском нам удалось собрать более 200 детских наборов. Искренне благодарю всех причастных к этой акции за отзывчивость и стремление привнести новогоднее настроение детям, которым сейчас нужны силы и поддержка!» - сказал глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков.

В акции также поучаствовали депутаты Госдумы Роман Терюшков и депутаты Мособлдумы Лидия Антонова и Дмитрий Дениско.

Люберцы Дети Волонтеры «Единая Россия»
12 декабря 2024, 19:40
QR-коды для помощи при буллинге появятся в школах Подмосковья — Андрей Воробьев
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После того как ровесницы избили ученицу до потери сознания в школе в Котельниках, это дело стало уголовным. В Следственном комитете установили личности нападавших. Пострадавшую девочку навестил в больнице губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ксения поступила 10 декабря с легкой черепно-мозговой травмой после избиения в школе. Выполнили КТ головного мозга. Плановое обследование проходит: должна еще пройти осмотр офтальмолога и ЛОРа. Сегодня - детский психолог и клинический анализ крови. Все в порядке», - сказал заведующий отделением нейрохирургии в клиническом центре Аслан Текоев.

Пострадавшую госпитализировали в ведущую областную больницу - Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Его открыли в августе, там доступны самые высокотехнологичные операции.

«Буллинг или травля - абсолютно неприемлемое явление. Чтобы такого не было, чтобы родители не переживали, что их дети могут стать жертвами буллинга, мы внедрим систему быстрой реакции. В школах теперь появятся QR-коды, сканируя которые, ученики смогут анонимно сообщить о травле», - сказал он.

Между школьницей и ее сверстницами не было личного конфликта. Они обманом вывели девочку с урока 9 декабря и избили в туалете, удары привели к сотрясению мозга и внутричерепным травмам. Все засняли на камеру мобильного телефона.

«Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Одну часть зачинщиц драки мы переведем на домашнее обучение, вторую - в другие школы», - добавил Андрей Воробьев.

Девочки-подростки, которых преднамеренно вовлекли в конфликт, раскаялись и извинились перед Ксюшей, сказал губернатор.

«Ксюша, которая пострадала от своих сверстниц в школе в Котельниках, сейчас в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Врачи обещают выписать ее к выходным», - рассказал губернатор Подмосковья.

Чем известны нападавшие?

После избиения девочка не смогла поделиться произошедшим ни с кем. Часто это реакция подростков на потрясения такого масштаба.

«Дочь мне ничего не смогла рассказать. Якобы она просто потеряла сознание», - поделилась мама школьницы.

Предполагается, что QR-коды в школах дадут возможность напрямую написать сообщение адресату. По словам губернатора, будет решаться вопрос о том, кому именно, - директору или напрямую в правительство.

Те ученицы, избившие одноклассницу до черепно-мозговой травмы, выкладывали в социальных сетях видео, где якобы даже рады славе и неожиданной популярности. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и проводит детальную проверку случившегося.

Мама пострадавшей рассказала, что нападавшие держали в страхе всю школу, ее дочь - не единственная жертва девочек-подростков, а избиение школьниц - их «ужасное хобби».

«Они избили и другую девочку: заставили ее раздеться на улице, просить прощения, на коленях стоять», - поделилась мама.

На учете по делам несовершеннолетних девочки-подростки состоят третий год.

На проблему обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и сообщила, что будут направлены обращения прокурору Московской области и в Следственный комитет России.

О лечении пострадавшей

Школы Андрей Воробьев Полиция Избиения Котельники Следственный комитет России
12 декабря 2024, 19:36
Более 300 учителей и воспитателей трудоустроились в Люберцах в 2024 году
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Итоги года в сфере образования подвели в Люберцах. В школы и детсады муниципалитета пришли на работу 338 педагогов.

Глава муниципалитета отметил, что привлечь специалистов удалось в том числе благодаря программам поддержки. Более 200 педагогов получили служебное жилье.

Среди других мер поддержки компенсация аренды жилья из регионального бюджета, региональный грант школе за привлеченных на работу учителей, муниципальный грант в 250 тысяч рублей учителям различной направленности по итогам конкурса.

Кроме того, в Подмосковье частично оплачивают путевки в санатории и дома отдыха этой категории профессионалов.

«Причем 139 из них - молодые специалисты. На работу в наши детсады и школы пришли педагоги из Москвы, выпускники педвузов Саранска, Пензы, Рязани, Тулы и других городов», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что Люберцы лидируют в Московской области по вводу соцобъектов. В 2024 году в округе открыли четыре школы на 4670 мест и шесть детских садов.

Люберцы Учителя Образование

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