Экскурсии в рамках программы «Гжель-АРТ» прошли в Раменском

Это только со стороны кажется, что нарисовать традиционный гжельский цветок легко. На самом деле - это сложная технология, которой мастера учатся не один год. Чтобы получился плавный переход из темно-синего в голубой нужно правильно взять кисть, сделать нажим.

Участники мероприятия побывали в цехах, где соприкоснулись с таинством изготовления фарфора и посмотрели, как заготовки приобретают форму и всемирно известные бело-голубые узоры.

«Нам очень важно показать эти исконно русские ремесла, исконно подмосковные ремесла. Мы хотим, чтобы дети приобщались к красоте, к культуре», - указала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

В экскурсии приняли участие ребята из 12 городских округов Подмосковья. Это дети участников специальной военной операции, а также из многодетных, малообеспеченных семей. На память о мероприятии ребята увезли с собой изделия, которые сами расписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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