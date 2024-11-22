Экскурсии по достопримечательностям Лобни провели для школьников округа

Одной из экскурсионных групп стал лицей «Авиатика». Школьники побывали в Московском планетарии, где узнали об истории Земли, создали искусственные облака и торнадо, а также сгенерировали электрическую энергию. Особое внимание ребята уделили демонстрации силы цунами и землетрясения.

Другая группа лицеистов посетила фабрику игрушек «Звезда». Дети смогли увидеть, как создаются сборные модели военной техники и настольных игр. «Все производство на фабрике роботизировано. Кто бы мог подумать, что для создания игрушек используют новейшие технологии!» - поделились впечатлениями школьники.

Кроме того, несколько классов отправились на фабрику глазированных сырков «Александров» и в музей истории молока и сырков. Дети познакомились с этапами производства, узнали много интересных фактов о молочных продуктах, а также прошли увлекательный квест и попробовали вкусные сырки.

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