Экскурсии на предприятия Подмосковья пройдут для жителей Мытищ до 5 декабря

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Благодаря проекту горожане узнают, как работает бизнес Московской области, они смогут лично познакомиться и побеседовать с создателями производств и получить деловые контакты.

Бизнес-визиты пройдут на производстве мыла ручной работы «Мануфактуры „Душистые радости“», чая и кофе «Май-Брендс», полезных десертов «Лоломи», косметики Lavcona и сувениров из экокожи и фетра «Флекс Крафт».

Принять участие можно только в одной программе. Бизнес-визиты продлятся до 5 декабря. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что малый и средний бизнес составил четверть ВРП в регионе.

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