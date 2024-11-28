28 ноября 2024, 20:33

Экскурсии на предприятия Подмосковья пройдут для жителей Мытищ до 5 декабря

Unsplash
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Жители Мытищ побывают на производственных предприятиях Московской области. Для них до 5 декабря проведут экскурсии, мастер-классы и встречи с руководителями компаний.

Благодаря проекту горожане узнают, как работает бизнес Московской области, они смогут лично познакомиться и побеседовать с создателями производств и получить деловые контакты.

Бизнес-визиты пройдут на производстве мыла ручной работы «Мануфактуры „Душистые радости“», чая и кофе «Май-Брендс», полезных десертов «Лоломи», косметики Lavcona и сувениров из экокожи и фетра «Флекс Крафт».

Принять участие можно только в одной программе. Бизнес-визиты продлятся до 5 декабря. Посмотреть расписание и зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что малый и средний бизнес составил четверть ВРП в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Экскурсии Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
28 ноября 2024, 21:23
Еще 12 населенных пунктов газифицируют в Балашихе к 2026 году
Медиасток.рф
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В городском округе Балашиха к 2026 году проведут догазификацию еще в 12 населенных пунктах муниципалитета. Мероприятия проводят по программе правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

В следующем году газ проведут в деревнях Дятловка, Павлино, Пуршево, Русавкино-Романово, Соболиха, Федурново, Фенино. В 2026 году завершат газификацию в Балашихе, Полтеве, Русавкино-Поповищино, Черное и селе Новый Милет.

Чтобы населенный пункт включили в программу правительства Московской области, он должен соответствовать следующим критериям: число граждан с регистрацией по месту жительства в нем должно быть 30 человек и более, лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта из расчета на одного зарегистрированного гражданина не должен превышать 450 тысяч рублей.

Заключение договора на социальную газификацию возможно, если: участок расположен в границах газифицированного населенного пункта, землю и дом зарегистрировали Росреестре, домовладение подходит для проживания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Газ Балашиха
28 ноября 2024, 21:17
Высотку с собственной котельной построят в Климовске концу 2025 года
ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ»
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Главстройнадзор Московской области проверил, как идет строительство 17-этажного корпуса в Климовске. Здание войдет в состав жилого комплекса «Школьный».

По результатам совместной инспекции Главстройнадзора и подведомственной научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» специалисты зафиксировали 70-процентную строительную готовность здания.

Сейчас рабочие монтируют внутренние системы и занимаются отделкой помещений, а также ведется устройство наружных сетей.

В жилищном комплексе «Школьный» появится собственная автономная котельная, которая обеспечит бесперебойную подачу тепла в осенне-зимний период. Планируемый срок завершения строительства - четвертый квартал 2025 года.

Строительство
28 ноября 2024, 21:07
Рейды по техосмотру машин пройдут на дорогах Балашихи до 1 декабря
Медиасток.рф
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На улицах городского округа Балашиха в рамках рейдов «Техосмотр» госавтоинспекторы проверят техническое состояние автомобилей. Профилактические мероприятия продлится до 1 декабря.

Во время рейдов специалисты проверят исправность автотранспорта на дорогах муниципалитета. При выявлении дефектов госавтоинспекторы могут изъять диагностическую карту и проверить водителя. Мероприятие проводят в связи частыми случаями мошенничества, когда злоумышленники продают владельцам автомобиля поддельные документы о проведенном техосмотре.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют своевременно обращаться в официальные пункты и заблаговременно проводить диагностику своего транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии новых транспортных объектов в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ГИБДД Машины Балашиха
28 ноября 2024, 18:02
Ребенка со скарлатиной вылечили в медцентре Рошаля
Медиасток.рф
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Мальчик поступил в Детский медцентр имени Рошаля с высокой температурой, болью в горле и обильной гнойничковой сыпью. Врачи инфекционного отделения провели диагностику и быстро установили диагноз — скарлатина.

Скарлатину вызывает стрептококк. Это острое инфекционное заболевание опасно развитием осложнений на суставы и сердце. Врачи говорят, что не всегда удается своевременно распознать заболевание, особенно при тяжелой форме его течения. При подозрении требуются быстрое обследование, правильная постановка диагноза и своевременное начало лечения. Это и сделали специалисты медцентра.

Мальчику провели внутривенную антибактериальную терапию, ввели нужные растворы. Также он принимал сорбенты и противоаллергические препараты, что уменьшило симптомы интоксикации в организме. Сыпь полностью прошла через два дня.

Сейчас ребенок уже дома, его выписали из госпиталя здоровым.

Дети Врачи

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