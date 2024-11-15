Экскурсии на предприятия города провели для школьников в Лосино-Петровском

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Участие в проекте приняли ученики 7-11 классов. Для них организовали мастер-классы и профессиональные пробы на предприятиях «Архимед», «Тайпит-мебельная фабрика» и «ЛПО-Вездеход».

Кроме того, школьники побывали в Щелковском колледже. Там они поучаствовали в мастер-классах по поварскому и кондитерскому делу, банковскому делу, программированию и электромонтажу.

Ребята ближе познакомились с различными профессиями, смогли пообщаться с действующими профессионалами и определиться с будущим направлением работы.

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