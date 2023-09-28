Экскурсии и выставки провели в Подольске ко Дню туризма

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Подольск основан в 1781 году. Когда-то в городе работали шелковая фабрика, пивоварня и кузница, два солодовенных и один кирпичный заводы. Часть жителей занималась добычей белого камня. Население города было всего чуть более 850 человек. Это в 300 раз меньше, чем сегодня.

Эти и другие факты из истории города можно было узнать на экскурсиях. Почти 70 человек посетили музей заповедник «Подолье». Также туристы приняли участие в прогулке по парку Талалихина, историческим улицам и музейным кварталам. Они также посетили экспозицию, посвященную 242-й годовщине основания Подольска в Краеведческом музее.

В Выставочном зале можно было посетить экспозицию Федора Помелова «Человек и машина» и увидеть гигантские коллажи Василия Моторного. Также работала постоянная военно-историческая экспозиция и новая выставка «Сотворение» от областного союза художников.

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