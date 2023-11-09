Экскурсии и мастер-классы прошли на акции «Ночь искусств» в красногорском филиале Музея Победы
Акция «Ночь искусств» прошла в красногорском филиале Музея Победы. Для посетителей подготовили мастер-классы и экскурсионную программу о вкладе советских художников в победу над фашистами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru можно найти информацию обо всех мероприятиях, которые проводятся на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Гостей музея познакомили с плакатами и листовками известных фронтовых художников. Их рисунки и карикатуры разоблачали зверства фашистских оккупантов, высмеивали руководителей Третьего рейха и его союзников.
«Очень хочется показать, что, когда наша Родина оказывается в сложных ситуациях, весь народ встает едино, плечом к плечу на защиту Отечества. И все - маленькие, взрослые, талантливые поэты, художники, люди обычные, рабочие - все они заражены одной идеей победы», - рассказала заместитель руководителя красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.
Все желающие также смогли присоединиться к мастер-классу «Тушью и пером. Рисуем родной город». Его провел красногорский художник Дмитрий Дроздецкий.