Экскурсии и квесты ко Дню народного единства пройдут в музеях Подмосковья

Государственные музеи Московской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября. Для посетителей подготовили специальные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.

Так, в музее-заповеднике «Зарайский кремль» для детей проведут историческую игру о Смутном времени. В мемориальном музее Чехова «Мелихово» состоится концерт классической музыки.

В музее «Новый Иерусалим» можно будет побывать на интерактивных экскурсиях и квесте. В музеях Пушкина прозвучит классическая музыка, а в музее Чайковского пройдут выставка и мастер-класс по рисованию.

Кроме того, в некоторых музеях состоятся тематические экскурсии, посвященные истории России. Также для гостей подготовили мастер-классы по народным промыслам и квесты.

Участие в акции «Ночь искусств» - хорошая возможность посетить музеи Московской области и окунуться в мир истории и культуры.

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