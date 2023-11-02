Экскурсии и квесты ко Дню народного единства пройдут в музеях Подмосковья
Музеи Подмосковья подготовили разнообразную программу ко Дню народного единства. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.
Государственные музеи Московской области присоединятся к Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября. Для посетителей подготовили специальные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.
Так, в музее-заповеднике «Зарайский кремль» для детей проведут историческую игру о Смутном времени. В мемориальном музее Чехова «Мелихово» состоится концерт классической музыки.
В музее «Новый Иерусалим» можно будет побывать на интерактивных экскурсиях и квесте. В музеях Пушкина прозвучит классическая музыка, а в музее Чайковского пройдут выставка и мастер-класс по рисованию.
Кроме того, в некоторых музеях состоятся тематические экскурсии, посвященные истории России. Также для гостей подготовили мастер-классы по народным промыслам и квесты.
Участие в акции «Ночь искусств» - хорошая возможность посетить музеи Московской области и окунуться в мир истории и культуры.
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