Экскурсии для детей участников СВО проведут в Солнечногорске с 1 сентября

Детям бойцов СВО продемонстрируют достопримечательности Мемориального музея-заповедника Дмитрия Ивановича Менделеева и Александра Александровича Блока. Экскурсии проведут с 1 сентября.

Вопросы поддержки детей, а также организации патриотических мероприятий обсудили на совещании заместителя главы городского округа Солнечногорск Виктории Кураковой с сотрудниками усадьбы Шахматово.

«Скоро начало учебного года, поэтому отдельно вынесли на обсуждение вопрос об экскурсиях для школьников и детей из семей бойцов СВО - это особенно удобно при наличии у ребят Пушкинской карты», - отметила Виктория Куракова.

Также на встрече наметили и другие совместные мероприятия с участием управления культуры администрации.

Усадьба Шахматово находится в деревне Тараканово, где поэт Александр Блок провел лучшие годы жизни, сблизился со своей музой и женой Любовью Менделеевой. По подсчетам филологов, здесь он написал около 300 стихотворений.

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