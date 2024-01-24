24 января 2024, 09:29

Экотропу и лыжную трассу обустроили в лесопарке в Лобне

Министерство благоустройства Московской области
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Лобненский лесопарк благоустроили в 2023 году. Там обустроили экотропу, лыжную трассу, установили детскую и спортивную площадки и многое другое.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь лесопарка составила 22 гектара.

На территории обустроили пешеходные дорожки общей протяженностью 3,4 километра, а также вело-лыжную трассу и эко-тропу. В лесопарке появились детская и спортивная площадки, места для тихого отдыха, пункты проката, кафе, а также системы освещения и видеонаблюдения.

«Лобненский лесопарк открылся после благоустройства в 2023 году. Здесь были смонтированы входные группы, установлен павильон проката и туалетный модуль, проложена дорожно-тропиночная сеть. Надеемся, жители оценят нашу работу и лесопарк станет любимым местом для прогулок и занятий спортом», - сказал глава министерства Михаил Хайкин.

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Благоустройство Лобня
24 января 2024, 09:47
Главный ревматолог Подмосковья рассказала об опасном послековидном синдроме у детей
ники детства
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Переболевшие коронавирусом дети могут страдать от постковидного синдрома, при котором поражаются внутренние органы: сердце, головной мозг, легкие и кишечник. Об опасности такого состояния рассказала главный ревматолог Подмосковья Юлия Котова.

При мультисистемном воспалительном синдроме иммунная система ребенка начинает атаковать сам организм, вырабатывая цитокины, рассказала Юлия Котова.

«В какой-то момент они начинают вести себя бесконтрольно, уничтожая все на своем пути. Сейчас в Московской области более 100 детей с МПВС и это немало. В группе риска дети 10-12 лет со склонностью к полноте», - сказала она.

Заранее определить, будет ли у ребенка такая реакция на болезнь, нельзя, а из-за того, что коронавирус может протекать бессимптомно, синдром легко спутать с другими патологиями - васкулитом и микротромбозом.

«Симптомы МПВС: лихорадка, повышение температуры до 40 градусов, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Серьезный признак заболевания - красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления. Многие дети жалуются на боли в животе. При всех этих симптомах, особенно если в доме есть коронавирус или был контакт с кем-то, кто им переболел, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», - добавил ревматолог.

Избежать тяжелых последствий помогает вакцинация.

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Дети Врачи Коронавирус в Московской области
24 января 2024, 09:36
Спортивную экстрим-зону обустроили в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде
Министерство благоустройства Московской области
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Открытие экстрим-зоны в парке «Скитские пруды» города Сергиев Посад состоялось в прошлом году. Благоустройство провели благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В парке „Скитские пруды“ жители и гости Сергиева Посада любят отдыхать целыми семьями. После того, как тут появились скейт-парк и памп-трек, сюда потянется и молодежь, потому что занятия экстремальными видами спорта сейчас очень популярны», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Площадка состоит из скейт-парка площадью 350 квадратных метров и памп-трека площадью 750 «квадратов». Между ними расположилась общественная зона со скамьями. Здесь есть информационные стенды, урны, велопарковки. Для комфортного катания экстремалов вечером установили опоры освещения.

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Благоустройство Сергиев Посад Парки
24 января 2024, 09:29
Новая спортивная зона появилась в парке «Дубки» в Наро-Фоминске
Министерство благоустройства Московской области
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Новую спортивную зону открыли в поселке Калининец под Наро-Фоминском. Она появилась в парке культуры и отдыха «Дубки».

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Общая площадь новой зоны составила шесть квадратных метров. Там установили безопасное покрытие, удобное для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а также для катания на коньках зимой.

«Теперь тут можно не просто гулять, но и комфортно заниматься спортом. Здесь построили универсальную спортивную площадку с местами для зрителей, проложили удобную дорожку, которую в зимнее время можно использовать как лыжню. Мы рассчитываем, что благодаря появлению в Подмосковье таких благоустроенных спортивных зон количество приверженцев здорового образа жизни будет расти», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Рядом с площадкой появились трибуны для зрителей, а также пункт проката с раздевалкой и туалетом. На территории обустроили дорожку, которая зимой будет работать как лыжная трасса.

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Наро-Фоминск Отдых Благоустройство Парки
24 января 2024, 09:20
Более 780 навалов мусора убрали в Подмосковье за неделю
ГУСТ
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Чистоту контейнерных площадок в Подмосковье отслеживают в том числе с помощью современных технологий и камер системы «Безопасный регион». Инспекторы ГУСТ контролируют процесс уборки мусора и соблюдение графика вывоза ТКО.

На прошлой неделе в Подмосковье ликвидировали 786 навалов мусора на контейнерных площадках. Уборку провели на 77 объектах в Красногорске, 54 локации привели в порядок в Наро-Фоминске, 47 - в Химках, 46 - в Истре и 41 - в Мытищах. Работа продолжается.

В ГУСТ Подмосковья напомнили, что нельзя оставлять машины в узких проездах и возле контейнерных площадок. Это затрудняет проезд спецтехники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор

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