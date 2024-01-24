Экотропу и лыжную трассу обустроили в лесопарке в Лобне

Переболевшие коронавирусом дети могут страдать от постковидного синдрома, при котором поражаются внутренние органы: сердце, головной мозг, легкие и кишечник. Об опасности такого состояния рассказала главный ревматолог Подмосковья Юлия Котова.

При мультисистемном воспалительном синдроме иммунная система ребенка начинает атаковать сам организм, вырабатывая цитокины, рассказала Юлия Котова.

«В какой-то момент они начинают вести себя бесконтрольно, уничтожая все на своем пути. Сейчас в Московской области более 100 детей с МПВС и это немало. В группе риска дети 10-12 лет со склонностью к полноте», - сказала она.

Заранее определить, будет ли у ребенка такая реакция на болезнь, нельзя, а из-за того, что коронавирус может протекать бессимптомно, синдром легко спутать с другими патологиями - васкулитом и микротромбозом.

«Симптомы МПВС: лихорадка, повышение температуры до 40 градусов, которая ничем не сбивается, слабость, ломота в мышцах. Серьезный признак заболевания - красная сыпь и красные склеры глаз из-за обширного внутреннего воспаления. Многие дети жалуются на боли в животе. При всех этих симптомах, особенно если в доме есть коронавирус или был контакт с кем-то, кто им переболел, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью», - добавил ревматолог.

Избежать тяжелых последствий помогает вакцинация.

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