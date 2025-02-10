10 февраля 2025, 18:56

Экостанция «Царская охота» открылась в Балашихе после реконструкции

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В городском округе Балашиха после реконструкции открылась экостанция «Царская охота», которая обещает стать настоящим центром привлечения любителей истории и природы. Экспозиция музея, посвященная традиционным видам русской охоты, предлагает посетителям уникальную возможность ознакомиться с атрибутами соколиной, псовой и зверовой охоты

Музей также предлагает интерактивные экскурсии в мультимедийном зале, что делает посещение увлекательным и познавательным. Экостанция расположилась в историческом здании бывшей правительственной дачи времен СССР, где ранее находился путевой дворец царя Алексея Михайловича. Теперь это место служит объединением досуга и просвещения.

Алексеевская роща, в которой находится экостанция, представляет собой старинный лес с двухсотлетними соснами, заложенный еще в 17 веке. Экоцентр удобно расположен рядом с развилкой Щелковского и Балашихинского шоссе. В непосредственной близости находится Дендрарий на территории национального заповедника «Лосиный остров», где воссозданы леса разных регионов России.

Такое сочетание исторического наследия, природы и современного подхода к образованию делает экостанцию «Царская охота» важным культурным и образовательным объектом для жителей и гостей Балашихи.

Балашиха Царская семья
10 февраля 2025, 18:39
Автоинспекторы в Балашихе проверят соблюдение ПДД на пешеходных переходах
Медиасток.рф
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Профилактическое мероприятие «Пешеход — Пешеходный переход» пройдет в Балашихе с 10 по 16 февраля. Инспекторы проверят соблюдение правил на опасных участках.

Профилактические рейды проходят для того, чтобы снизить количество происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Автоинспекторы будут выявлять водителей, которые не соблюдают правила, а также пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте.

Сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе напоминают, что необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров, быть внимательными на перекрестках, во дворах, вблизи пешеходных переходов, детских учреждений и остановок общественного транспорта.

Автоинспекторы просят переходить дорогу в предназначенных местах, предварительно нужно убедиться, что водители видят вас и пропускают. В темное время суток необходимо пользоваться световозвращающими элементами. Использование таких аксессуаров снижает количество аварий с участием пешеходов.

Балашиха
10 февраля 2025, 18:29
Фундамент для нового кафе подготовили в парке «Дубрава» в Подольске
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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск в парке «Дубрава» активно продолжаются работы по благоустройству в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». На расчищенной территории уже подготовили фундамент для строительства нового кафе, тематических зон и аттракционов.

В рамках благоустройства в парке полностью обновят дорожно-тропиночную сеть, реабилитируют пруд и проведут оздоровление лесного пространства. Территорию расчистят от мелколесья и ветровальных деревьев, чтобы дать больше света и воздуха молодым саженцам. Для обеспечения безопасности в парке установят современную систему видеонаблюдения.

«Несмотря на зиму, продолжаем работы в одном из любимейших мест отдыха жителей. Уже освободили территорию от старых элементов, лавочек, игровых площадок, подготовили фундамент для возведения кафе и новых тематических зон, аттракционов. Сейчас модернизируем электрические сети и технические сооружения», - сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Согласно концепции проекта, парк «Дубрава» станет еще более комфортным и привлекательным для жителей и гостей города благодаря новым современным объектам и благоустроенным зонам отдыха.

Подольск Благоустройство Парки
10 февраля 2025, 18:26
Более 8 тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Красногорске
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Камеры мониторят ситуацию в реальном времени, что способствует быстрому реагированию правоохранительных органов на различные происшествия и предотвращение правонарушений. Это направлено на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка на территории округа.

Несмотря на наличие данного оборудования, некоторые граждане продолжают игнорировать правила, касающиеся размещения объявлений, листовок и графических изображений. Эти действия зачастую осуществляются без предварительного согласования с органами местного самоуправления, что является нарушением.

Согласно статье 6.5 Кодекса Московской области об административных правонарушениях, размещение информации в неустановленных для этого местах является нарушением.

Для граждан размер штрафа может достигать 2,5 тысячи рублей. Должностные лица, допустившие подобные нарушения, могут быть оштрафованы на сумму до 10 тысяч рублей, а юридические лица рискуют получить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Штрафы Красногорск Благоустройство Правила
10 февраля 2025, 18:07
Детскую музыкальную школу в Красногорске отремонтируют к 1 сентября
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В школе имени Наседкина на улице Вокзальной в Красногорске, продолжается капитальный ремонт. Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов провел инспекцию хода ремонтных работ.

На данный момент готовность объекта составляет 25%. Как сообщил Богдан Андриянов, школе, построенной в 1982 году, давно требовался капитальный ремонт.

В нем задействовано 35 человек. Ремонт ведется в плановом режиме. На текущем этапе проводятся работы по оштукатуриванию стен и прокладыванию инженерных систем.

После завершения ремонта обновленное здание школы сможет встретить своих учеников и преподавателей в современных просторных аудиториях, которые будут оборудованы всем необходимым для занятий, включая музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование.

Красногорск Дети Школы Строительство Музыка

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