Экопункты в Подмосковье собрали 12 миллионов бутылок и банок за 2,5 года

Сейчас в Подмосковье работают 567 экопунктов в 38 округах. С 2021 года жители сдали 8,5 миллиона пластиковых бутылок и 3,5 миллиона алюминиевых банок. Вторсырье отправили на переработку, где из него делают посуду, мебель, одежду, строительные материалы, запчасти для автомобилей.

Больше тары сдали жители Балашихи. Здесь фандоматы «РТ-Инвест» собрали почти 1,2 миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Пользователи из Подольска отправили в переработку миллион банок и бутылок, в Красногорске и Люберцах - по 900 тысяч.

За сдачу тары жители получили бонусные баллы, которые можно тратить на покупки.

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