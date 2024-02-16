16 февраля 2024, 11:35

Экопункты в Подмосковье собрали 12 миллионов бутылок и банок за 2,5 года

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Фандоматы «РТ-Инвест» собрали 12 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок за 2,5 года работы в Подмосковье. В обмен на тару участники программы лояльности получили свыше 60 миллионов баллов.

Сейчас в Подмосковье работают 567 экопунктов в 38 округах. С 2021 года жители сдали 8,5 миллиона пластиковых бутылок и 3,5 миллиона алюминиевых банок. Вторсырье отправили на переработку, где из него делают посуду, мебель, одежду, строительные материалы, запчасти для автомобилей.

Больше тары сдали жители Балашихи. Здесь фандоматы «РТ-Инвест» собрали почти 1,2 миллиона пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Пользователи из Подольска отправили в переработку миллион банок и бутылок, в Красногорске и Люберцах - по 900 тысяч.

За сдачу тары жители получили бонусные баллы, которые можно тратить на покупки.

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Переработка Мусор
16 февраля 2024, 11:41
Глава Подольска встретился с родными воинов-интернационалистов
Телеканал «360»
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Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с матерями и вдовами погибших в локальных конфликтах военнослужащих. Мероприятие прошло в краеведческом музее города к День памяти воинов-интернационалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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На неформальной встрече за чашкой чая обсудили важные для семей вопросы: порядок на воинских захоронениях, улучшение жилищных условий, организация транспорта и мероприятий для матерей и вдов погибших бойцов.

«Мне очень важно, чтобы мы с вами были в постоянном диалоге: и с точки зрения военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, и со стороны помощи семьям военнослужащих», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Председатель общественной организации «Подолье» Ольга Смакина поблагодарила главу округа за поддержку, участие в городских мероприятиях и помощь с транспортом.

Мать Героя России Александра Монетова подняла еще одну важную тему - строительство часовни в память о погибших бойцах на кладбище в Лемешове. Она будет стоять между старым и новым кладбищем. Строительство начнут уже этим летом.

Все озвученные на встрече вопросы решат в ближайшем будущем.

Подольск Военные
16 февраля 2024, 11:29
Уличное освещение модернизируют в Лыткарине в 2024 году
Телеканал «360»
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Замену уличных светильников на светодиодные начали в Лыткарине. Работы ведутся как во дворах, так и на улицах. Всего заменят чуть менее 1600 светильников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Светодиодные светильники имеют сразу несколько плюсов: они экономят электроэнергию, не вредят здоровью, долго служат, а также устойчивы к повышенной влажности и низкой температуре.

Новое освещение подберут для каждой территории индивидуально. Мощность светильников будет отличаться - на центральных улицах установят светодиоды мощность 150 Вт, а во дворах более слабые и комфортные для жителей - 50 Вт.

«Работы по контракту должны завершить до конца марта. Это улучшит энергоэффективность городского округа Лыткарино», - рассказал заместитель главы городского округа Лыткарино Максим Новиков.

Лыткарино
16 февраля 2024, 11:27
Профессиональные спортсмены примут участие в турнире по уличному хоккею 4×4 в Балашихе
Unsplash
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Команда «Легенды хоккея» сыграет в турнире по понд-хоккею в формате 4×4 в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего за звание лучших поборются 60 команд в двух дивизионах: «любители» и «профессионалы». Подмосковье представят команды из Красногорска, Балашихи, Можайска, Подольска, Черноголовки, Одинцова и других округов.

Также на лед выйдут коллективы популярных блогеров: «NBSK», «HOCKEY BROTHERS», «IVHOCKEY» и «3FRENZY». Они сразятся между собой в отдельном медиа-дивизионе.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов , которые появятся на территории региона до конца 2026 года.

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Спортсмены Хоккей
16 февраля 2024, 11:20
Свыше 100 беременных проконсультировались с врачом онлайн в Подмосковье в 2023 году
Пресс-служба Минздрава МО
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Беременные могут онлайн проконсультироваться с врачом в Подмосковье. На таком приеме можно получить расшифровку анализов, пообщаться с психологом, а также пройти подготовку к рождению ребенка и многое другое. За 2023 год этой возможностью воспользовались более 100 тысяч женщин.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, удаленные консультации позволяют сэкономить время.

«В рамках проекта „Наша женская консультация“, который стартовал в начале прошлого года, беременным женщинам доступны телемедицинские консультации. Это позволяет сэкономить время на походе к врачу, а также получить медпомощь в любом удобном для женщины месте», - сказала она.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на специальном портале по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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