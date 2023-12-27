Экопункты «РТ-Инвест» собрали за год более 7 миллионов бутылок и банок в Подмосковье

Сейчас в Подмосковье тару собирают 567 устройств. За год жители Подмосковья сдали в фандоматы 5,1 миллиона пластиковых бутылок и 2,4 миллиона алюминиевых банок. Это 200 тонн вторичных ресурсов, готовых к переработке.

Самым активным участником программы стал житель Истры - он заработал почти миллион баллов, сдавая в экопункты пластик и жесть. На втором месте оказался житель Раменского, которому начислено 750 тысяч баллов. Тройку лидеров замыкает житель Королева, накопивший за 12 месяцев 600 тысяч баллов.

Больше всего тары собрали в Подольске, Балашихе и Люберцах. А самый популярный у жителей фандомат находится в Раменском, на улице Крымской.

Все экопункты подключены к системе лояльности. За сданную тару жители получают баллы, которые можно обменивать у партнеров. В этом году чаще всего бонусы тратили на продукты, пиццу и онлайн-кинотеатр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

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