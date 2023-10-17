Экопоход для очистки леса от мусора пройдет в деревне Протасово

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Участники экопохода стартуют 22 октября в 11:15 от точки сбора в деревне Протасово. Чтобы присоединиться к акции, необходимо обязательно зарегистрироваться по ссылке. Это важно, чтобы организаторы распределили инвентарь и еду для всех участников похода. Координатор проекта Валерия ответит на любые вопросы по телефону: 7 (996) 629-70-24.

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Организатором экопохода станет «Центр чистой природы 12-15». Участники пройдут по уникальным природным местам, соберут мусор, установят креативные таблички, найдут единомышленников и получат фото на память.

«Большая часть нашей работы направлена на сохранение природы округа. Это настоящий вызов времени. Только рациональное использование ресурсов и ответственное отношение к природе способны помочь нам сохранить планету для будущих поколений. Подобные акции позволяют сделать доброе дело, узнать что-то новое и приобщиться к теме экологии», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.