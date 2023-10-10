Экономика Подольска показала рост обрабатывающих производств и строительства

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Как рассказали в Министерстве экономики и финансов Подмосковья, основной прирост обеспечило строительство – в 2,4 раза, обрабатывающие производства – на 38,5% и логистика – на 10,4%.

Так, в обрабатывающих производствах в 1,7 раза вырос объем отгрузки резиновых и пластмассовых изделий, на 59% - пищевых продуктов, на 26% - химических продуктов и веществ и на 40% - электрического оборудования.

Оборот розничной торговли в Подольске с января по август составил 122 миллиарда рублей. Это на 110% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом доля онлайн-торговли составила 47,2%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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