Экономический эффект подмосковного ЦУР «Бизнес» оценили в 4 миллиарда рублей в 2023 году

«Система отработки обращений предпринимателей ЦУР „Бизнес“ - это не только эффективный механизм поддержки инвесторов и предпринимателей. Работа этой системы дает и экономический эффект как непосредственно для бизнеса, так и для региона в целом», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Эффективность работы оценивают за счет подсчета предотвращенных потерь, которые инвестор мог бы понести в случае, если бы проблема была не решена. Так, за год экономический эффект работы ЦУР „Бизнес“ в Подмосковье превысил четыре миллиарда рублей.

По словам Зиновьевой, подсчет экономического эффекта производился по 150 обращениям, поступившим в информационную систему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность защиты прав предпринимателей , работающих в регионе.

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