Экологическую экспедицию на берегу озера Селигер провели для детей из Мытищ

В экспедиции юные туристы узнают много нового об экологии, учатся любить природу, формируют экологичное отношение к окружающей среде. Здесь дети учатся ставить палатку, обустраивать места для питания и отдыха на природе, заготавливать дрова. Также ребята ежедневно закаляются и делают зарядку, участвуют в экологических марафонах, очищают берег Селигера от мусора, слушают экологические лекции. В рамках экспедиции юные туристы ходят за грибами и ягодами, ловят рыбу, готовят несложные походные блюда: каши, супы.

Каждое свободное мгновение дети стараются чему-то научиться, чтобы потом продемонстрировать навыки своим друзьям и близким. Ежегодно из таких экспедиций ребята привозят много практических знаний, а также впечатлений и воспоминаний.

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