Экологический велозаезд пройдет в Можайске 22 октября

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В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья отметили, что экологический велозаезд был запланирован еще на 8 октября, но из-за погоды его перенесли.

Событие состоится в Бородине, где сосредоточены многочисленные памятники героям Отечественной войны 1812 года и воинам Великой Отечественной войны, а также братские захоронения. Участникам предложат четыре дистанции на выбор - 10 километров (для детей вместе с родителями), 20, 40 и 60 километров.

Все велосипедисты получат медали из переработанного пластика. Участие в мероприятии - бесплатное. Зарегистрироваться на старт можно на сайте GranFondo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они должны распахнуть свои двери перед посетителями до конца года.

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