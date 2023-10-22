Экологический велозаезд прошел в Можайске

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«Несмотря на плохие плотоядные условия, нам удалось собрать экологическую повестку. В некотором смысле спорт и экология являются полезными привычками. Эти понятия идут рука об руку», - сообщил PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Заезд традиционно начали с разминки. Ее провели звезды и ведущие спортсмены страны.

На территории стартового городка есть все необходимое для подготовки к заезду. Также для гостей организовали мастерскую «Зеленый фургон», где показали, как работает экономика замкнутого цикла.

«Этот велозаезд - в рамках экологического марафона. Это тоже недалекая от меня тема, то есть, здесь все совместилось для меня - это спорт и экология. Понимание в голове, что нужно беречь то, где мы живем», - сообщил российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

Для спортсменов подготовили четыре дистанции - на 10, 20, 40 и 60 километров.

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