Экологический велозаезд «ЧистоВело» пройдет в Можайске 8 октября
Экологический велозаезд проведут в Можайске 8 октября. Он станет четвертым стартом серии Gran Fondo. Дистанции подготовят для спортсменов разного возраста и уровня подготовки.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, велозаезд пройдет в преддверии Российского экологического форума. На мероприятии будет работать мастерская переработки и организован раздельный сбор отходов. Для участников проведут просветительские мероприятии и подготовят четыре дистанции: 10, 20, 40 и 60 километров. На трассе установят точки пополнения воды. Все участники поучат медали из переработанного пластика.
Зарегистрироваться на заезд можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».